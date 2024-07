Janina Reimann: Süße Baby-Überraschung!

Vor 5 Jahren, am 1. Januar 2019, erblickte Janina Reimanns erster Sohn Charlie das Licht der Welt. Eines seiner ersten Abenteuer? Golfen! Ihren 37. Geburtstag nahm Janina Reimann nun zum Anlass, erneut mit ihrer Familie den Golfschläger zu schwingen und in Erinnerungen zu schwelgen. Denn genau hier entstand ein zuckersüßes Foto von Baby Charlie, das die stolze Zweifach-Mama jetzt in ihrer Instagram-Story teilte: