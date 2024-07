Janina Reimann: Witzige Panne! DAS ist ihr bis heute peinlich

Heute kann sie es mit Humor nehmen, damals war es ihr einfach nur peinlich! Janina Reimann berichtete jetzt in ihrer Instagram-Story von einer Panne, die ihr im Kunstunterricht in Anfangszeiten ihrer Auswanderungs-Reise in die USA passiert ist: "Als ich in der Highschool war, hatte ich eine Kunstklasse und wir haben etwas gezeichnet und ich hatte keinen Radiergummi. Also habe ich meine Klassenkameraden gefragt, ob ich mir einen ausleihen darf. Ich habe aber leider das falsche Wort benutzt. Ich habe nach einem 'Rubber' gefragt." Ein Malheur, das in England kein Problem gewesen wäre. Das britisch-englische Wort für Radiergummi ist nämlich "Rubber". Doch in den USA sieht das ganz anders aus, wie sie weiter berichtet: "'Rubber' heißt hier nämlich nicht Radiergummi, das heißt Kondom. Also habe ich meine halbe Klasse nach einem Kondom gefragt", gesteht Janina peinlich berührt.

Das Lustige? Ihre Mitschüler ließen sie weiter im Dunklen tappen. "Es hat mir keiner gesagt", klagt die Tochter von Manuela Reimann. Janina habe ihren Fehler erst ein paar Monate später bemerkt, als sie einen englischen Film gesehen hatte, in dem für das Wort Kondom, das englische Wort "Rubber" verwendet wurde. "Ich würde gerne diese Blicke sehen können, die ich wahrscheinlich bekommen habe. Solche Sachen gehören natürlich auch zum Leben mit dazu. Und das war ja auch am Ende witzig, vielleicht nicht in dem Moment, zumindest nicht für meine Klassenkameraden vielleicht." Heute kann Janina jedoch darüber lachen und wie heißt es so schön, aus Fehlern lernt man. Gewiss ist ihr das dann nie wieder passiert.

Wie viel Geld Konny und Manu Reimann wirklich auf der hohen Kante haben, erfährst du im Video: