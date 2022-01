Janina Youssefian: Nach Dschungel-Aus! Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht

"Mir geht es sehr beschissen mit der ganzen Situation – als Rassist bezeichnet zu werden, was man natürlich nicht ist", erklärt sie nun in einem Interview mit "Bild TV". "Ich fühle mich seelisch total kaputt", sagt sie weiter. Janina musste ins Dschungeltelefon, wo ihr ein Psychologe die weitere Vorgehensweise erklärt habe. Der Psychologe habe ihr gesagt, "wie ich das zu machen habe. Da mein Kopf nicht wirklich aufnahmefähig war, habe ich das nicht exakt so gemacht, wie mir das gesagt worden ist", so der Ex-Dschungel-Star.