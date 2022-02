Janina Youssefian: Was macht Dieter Bohlens "Teppichluder" heute?

Eine Liebelei mit Dieter Bohlen hat in der Vergangenheit schon so manches unbekannte Mädchen von Nebenan in einen echten C-Promi verwandelt. Wie das geht? Janina Youssefian hat es glorreich vorgemacht! Nach einer Affäre mit dem Poptitan Ende der 90er Jahre erlangte sie die hübsche Iranerin als "Teppichluder" zweifelhaften Ruhm, der bis heute kleben geblieben ist...