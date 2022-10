Janni Hönscheid & Peer Kusmagk: Ihr Traum ist vorbei! Ihre Familienfinca ist eine Ruine

"Es ist wahnsinnig viel passiert" erzählte Janni Hönscheid ihren Fans auf Instagram. "Hätte ich nicht so viel an mir selbst gearbeitet, wäre ich sicherlich an vielen Dingen bereits zerbrochen." Seit einiger Zeit schon sucht Janni regelmäßig eine Therapeutin auf, die ihr helfen soll, ihre innere Kraft wiederzufinden. "Ich spüre, dass ich gegen etwas ankämpfe. Irgendetwas ist hier nicht stimmig, und es hat definitiv mit unserer Finca zu tun."

Und in der Tat: In ihrem idyllischen Landhaus jagt ein Unglück das nächste! Im Winter war wochenlang die Heizung kaputt, ständig kommt es zu Stromausfällen. Giftige Prozessionsspinner-Raupen-Nester überall auf dem Gelände sorgten für Schrecken, im Sommer kamen eine Schnecken-Invasion und eine Ameisenplage hinzu. Die gesamte Familie erkrankte an Corona, Janni setzen immer wieder Migräne-Attacken zu. Als ob das nicht genug wäre, kündigte die Haushaltshilfe per WhatsApp, und das Au-pair verschwand über Nacht. "Das Haus hat eine schlechte Energie", fasst Janni zusammen und schmiedet mit Peer bereits Fluchtpläne. "Wir werden dem Ruf unseres Herzen folgen und sehr wahrscheinlich weiterziehen." Hoffentlich hilft’s!