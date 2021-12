Peer Kusmagk: Heftige Alkohol-Beichte! "Ich war in akuter Lebensgefahr"

Im Mental Health Matters Interview mit der GALA spricht Peer Kusmagk nun offen wie nie über die schwerste Zeit seines Lebens. Die Alkoholsucht hatte die Kontrolle über seinen Alltag übernommen und es dauerte Jahre bis sich der Moderator wieder von dem Suchtmittel losreißen konnte. Dafür kam er um einen harten Entzug in der Suchtklink nicht herum, in der er sich nach langem, hoffnungslosen Kampf gegen die Droge endlich professionelle Hilfe holte. Angefangen hatte alles mit der Eröffnung seines eigenen Restaurants "La Raclette" in Berlin Kreuzberg. Dort schlich sich Alkohol allmählich immer mehr in seinen Alltag ein, bis er nicht mehr ohne das Rauschmittel konnte: