Pech in der Politik, Glück in der Liebe? Nachdem Jannik Kontalis in den vergangenen Wochen immer wieder turtelnd mit Bill Kaulitz (36) gesehen wurde, soll das jetzt vorbei sein. „Bill und ich haben uns kennengelernt. Das war auch eine echt schöne Zeit. Aber ich glaube, wir führen einfach zu verschiedene Leben”, erklärte Jannik. Doch offenbar gibt es bereits eine neue Person in seinem Leben: Streamerin Yonca Hagen. Gegenüber RTL bestätigt der Realitystar auch schon, dass sie sich sehr gut kennen: „Wir daten uns. Das ist der aktuelle Stand.”