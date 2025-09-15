Jannik Kontalis: Bruchlandung! Er ist bitterböse gescheitert
Das hat sich Jannik Kontalis wohl anders vorgestellt …
Jannik Kontalis wollte Oberbürgermeister von Mönchengladbach werden.
© RTL
Diesen Traum muss Jannik Kontalis (29) jetzt wohl begraben: Eigentlich hatte der Ex von Yeliz Koc (31) vor, in der Politik durchzustarten und Oberbürgermeister von Mönchengladbach zu werden, doch die Wahlergebnisse der Kommunalwahl waren deutlich: Am vergangenen Sonntagabend kam der 29-Jährige nicht einmal über die Ein-Prozent-Marke hinaus und belegte den letzten Platz. Doch was sagt Jannik zu seiner Niederlage?
Jannik Kontalis hat mit mehr Stimmen gerechnet
Nach den Hochrechnungen erklärte Jannik Kontalis gegenüber RTL: „Superhart, tut mir für Mönchengladbach sehr, sehr leid“, fügte allerdings hinzu: „Mir geht es gut. Es war mir eine absolute Ehre, Teil des Ganzen zu sein. Es hat richtig viel Spaß gemacht, und ich bin in der Zeit gewachsen. Es war aufregend.“ Trotzdem gab er zu, dass er mit mehr Stimmen gerechnet hatte.
Nach Politik-Pleite: Glück in der Liebe?
Pech in der Politik, Glück in der Liebe? Nachdem Jannik Kontalis in den vergangenen Wochen immer wieder turtelnd mit Bill Kaulitz (36) gesehen wurde, soll das jetzt vorbei sein. „Bill und ich haben uns kennengelernt. Das war auch eine echt schöne Zeit. Aber ich glaube, wir führen einfach zu verschiedene Leben”, erklärte Jannik. Doch offenbar gibt es bereits eine neue Person in seinem Leben: Streamerin Yonca Hagen. Gegenüber RTL bestätigt der Realitystar auch schon, dass sie sich sehr gut kennen: „Wir daten uns. Das ist der aktuelle Stand.”
Ob und was daraus wird, steht noch in den Sternen. Fest steht allerdings: Langweilig wird es bei Jannik nicht so schnell!