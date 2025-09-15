Yeliz Koc: Neue Liebe für Jimi Blue Ochsenknecht? So denkt sie darüber

Yeliz Koc (31) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) haben nach langer Funkstille wieder zueinander gefunden. Doch die vergangenen Jahre haben Spuren hinterlassen: Als Jimi Blue mit seiner Ex-Freundin Laura-Marie Geissler zusammenkam, herrschte zwischen ihm und Yeliz Eiszeit – nicht einmal seine gemeinsame Tochter Snow wollte er sehen. Angeblich lag das an seiner neuen Beziehung! Laura-Marie soll gegen den Kontakt zu seiner Ex und seiner Tochter gewesen sein.