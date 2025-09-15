„Ich vertraue ihm”

Yeliz Koc: Neue Liebe für Jimi Blue Ochsenknecht? So denkt sie darüber

Was wäre, wenn Jimi Blue sich in einer neuen Beziehung genau wie in seiner letzten verhalten würde? Dazu hat Yeliz eine klare Meinung.

Yeliz Koc in einem grauen Hoodie und lächelt leicht. - Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Yeliz Koc ist aktuell Single.

VonInTouch Redaktion

Yeliz Koc (31) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) haben nach langer Funkstille wieder zueinander gefunden. Doch die vergangenen Jahre haben Spuren hinterlassen: Als Jimi Blue mit seiner Ex-Freundin Laura-Marie Geissler zusammenkam, herrschte zwischen ihm und Yeliz Eiszeit – nicht einmal seine gemeinsame Tochter Snow wollte er sehen. Angeblich lag das an seiner neuen Beziehung! Laura-Marie soll gegen den Kontakt zu seiner Ex und seiner Tochter gewesen sein.

Seit der Trennung hat Jimi den Kontakt zu Yeliz und Snow wieder aufgenommen und kümmert sich erneut liebevoll um seine Tochter. Yeliz hat ihm verziehen, und mittlerweile verstehen sich die beiden wieder prächtig.

Doch was wäre, wenn Jimi sich in einer neuen Beziehung wieder genauso verhalten würde? Dazu äußert sich Yeliz jetzt.

Yeliz vertraut Jimi

In einer Fragerunde auf Instagram wird Yeliz gefragt, ob sie Angst davor habe, dass sich Jimi „im Falle einer neuen Beziehung wieder wie vorher verhält”.

Doch dieser Gedanke scheint für Yeliz gar kein Thema zu sein: „Ich? Nein! Er sollte Angst davor haben. Ich vertraue ihm.”

Mit diesem Satz macht Yeliz deutlich, dass sie das Kapitel der Vergangenheit endgültig abgeschlossen hat. Sie gibt ihrem Ex-Freund eine zweite Chance. Für Jimi heißt das: Verantwortung übernehmen und das Vertrauen nicht noch einmal enttäuschen.

