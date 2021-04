Jasmin Herren: Die Beileidsbekundungen häufen sich

Erst vergangen Woche hatte Willi Herren "Willi Herren's Rievkoochebud", einen Stand für Reibekuchen eröffnet. Der TV-Star wollte damit wieder finanziell auf die Beine und sein Leben in geordnete Bahnen lenken, nachdem er unter anderem im März die Trennung von Jasmin Herren verkraften musste. Doch jetzt der Schock! Willi wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden! Unter dem letzten Post von Jasmin wenden sich bereits die ersten Fans mit ihren Beileidbekundungen an die Ex-Frau von Willi...