Promis unter Palmen: Diese Szene wurde in Folge 2 rausgeschnitten

Gestern Abend bahnte sich ein heftiger Streit zwischen Katy Bähm und den anderen Bewohnern an. Immer wieder wurde hinter dem Rücken übereinander getuschelt. Nach dem Spiel am Strand krachte es schließlich zwischen Katy und Willi Herren. Er warf ihr vor, dass sie eine falsche Schlange ist und alle gegeneinander ausspielt. Doch was anschließend passierte, wurde von Sender SAT.1 nicht gezeigt. Die Bewohner gingen am Abend auf die Dragqueen los, bis sie in Tränen ausbrach. Die Mobbing-Szene war den Machern dann doch zu heftig...