Jasmin Herren: Dramatische Enthüllung! Das wusste niemand über Willi Herren

Jasmin platzt der Kragen

"Es gibt Frauen, die schneiden sich den ganzen Zopf ab und dann gibt es die, die sich für Aufmerksamkeit eine mickrige Strähne abschneiden", feuert eine empörte Userin. Und mit ihrer Meinung steht sie nicht alleine da. Viele Follower haben absolut kein Verständnis für die Aktion und bezeichnen sie sogar als "Hohn für iranische Frauen".

Das lässt Jasmin allerdings nicht so auf sich sitzen! "Jeder darf eine Meinung haben, jemanden gut finden oder mich auch schlecht finden, okay! Du darfst mich auch kritisieren, aber werde nicht assi", poltert sie in einem Live-Video. "Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Warum muss man Menschen so verletzen oder so ignorant sein?"

Als Person der Öffentlichkeit müsse man sich nicht alles gefallen lassen, so die 43-Jährige. Denn verletzende Kommentare könnten schlimme Dinge in einem Menschen auslösen. Selbst Willi Herren soll sehr darunter gelitten haben. "Meint ihr nicht, mein Mann hätte nicht heulend in der Ecke gesessen, wenn Leute geschrieben haben: ‘Fette Sau!’ Und mit mir macht ihr das nicht. Nur damit ihr das wisst." Auweia...