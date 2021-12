Jasmin Herren: Erschütterndes Geständnis! Sie ist völlig am Ende

Jasmin hat keine Kraft mehr

"Ich habe einfach ein bisschen was auf dem Herzen, was ich gerne mit euch teilen möchte. Ihr seht immer meine ganzen Videos und Instagram. Ich muss ehrlich zugeben, ich tu öfter mal so, als ob es mir besser geht, als es da ist. In Wirklichkeit sieht es in mir anders aus", gesteht Jasmin in ihrer Instagram-Story. "Ich bin es halt gewohnt, zu funktionieren und tu das auch."

Die Trauer hole sie langsam aber sicher wieder ein. "Ich habe keine Lust mehr, mich so zu verhalten, wie man das von mir erwartet oder was man mir verbietet oder was man mir sagt, was ich machen soll. Ich will das nicht mehr. Ich verhalte mich jetzt so, wie ich bin. Ich werde euch auch daran teilhaben lassen, wie es wirklich aussieht. Ganz einfach. Ich hab bis jetzt alles mit euch geteilt, wir haben immer alles mit euch geteilt. Die Wahrheit sieht halt anders aus und es ist nicht alles immer Gold, was glänzt."

Später fügt Jasmin noch hinzu: "In der Schule lernen wir Mathe, Bio, Geschichte und vieles mehr. Warum verdammt bringt einem eigentlich keiner bei, wie man mit dieser Trauer umgeht? Niemand bereitet einen darauf vor." Zum Glück hat sie in dieser schwierigen Zeit Freunde, die sie auffangen und ablenken...

