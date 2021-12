Jasmin Herren: "Ich kann nicht mehr" - Sie verkündet das traurige Aus

Jasmin ist am Ende ihrer Kräfte

"Man denkt, man ist so ein bisschen raus aus dem Trauer-Loch und dann kommt wieder so ein Tag wie heute, der mich einfach komplett umhaut. Es ist halt so", erklärt Jasmin bedrückt in ihrer Instagram-Story. "Ich kann nicht mehr, ich werde hier immer weiter tyrannisiert und ich kann nicht mehr. Ich kümmere mich jetzt mal ein bisschen um mich. Seid mir nicht böse."

Um sich zu erholen, will Jasmin sich vorerst zurückziehen. "Ich brauche jetzt mal ein bisschen Kraft und Zeit für mich. Mein Management übernimmt meinen Account für ein Weilchen ab sofort. Ich hole meinen Schlaf mal nach. Danke für euer Verständnis", schreibt sie abschließend. Was genau passiert ist, will die Witwe offenbar nicht verraten. Bleibt zu hoffen, dass es ihr bald wieder besser geht...