Jasmin Herren: Neuer Mann 1 Jahr nach Willis Tod!

Groß war der Schock und die Trauer als im April letzten Jahres bekannt gemacht wurde, dass Schauspieler Willi Herren tot in seiner Wohnung in Köln-Mülheim aufgefunden wurde. Besonders seine Frau Jasmin konnte die schrecklichen Nachrichten damals gar nicht glauben und sie fiel in ein tiefes Loch. Denn, wie später bekannt wurde, waren sie und Willi damals nur aus PR-Zwecken getrennt und eigentlich noch ein Herz und eine Seele. Umso tragischer für die nun verwitwete Jasmin. Jetzt kann sie jedoch wieder positiv in die Zukunft sehen und verrät wie es aktuell mit einer neuen Liebe bei ihr aussieht.