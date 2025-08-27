Jasmin Herren: Schuldenfrei dank Ronald Schill! Was wirklich dahinter steckt

Beim Wiedersehen der Show verrät Jasmin, dass Ronald sie an einen Anwalt für Insolvenzrecht weitergeleitet hat. Dieser konnte seine Klientin durch einen Widerspruch vor Gericht von den Schulden befreien. "Es wurde belegt, dass ich diese Summe nicht eingenommen habe. Deswegen bin ich davon jetzt mehr oder weniger befreit", erklärt sie. "Nun ist sie die 400.000 Euro los. Besser hätte es nicht kommen können", jubelt Ronald. Es sei ihm ein "inneres Bedürfnis" gewesen, seiner TV-Kollegin zu helfen. Ungewohnt milde Töne von jemandem, der in der "Villa der Versuchung" nicht gerade durch sein charmantes und sparsames Verhalten aufgefallen ist.