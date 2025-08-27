Jasmin Herren: Schuldenfrei dank Ronald Schill! Was wirklich dahinter steckt
Jasmin Herren kann ihre Freude nicht länger verbergen. Ronald Schill hat sie nach der "Villa der Versuchung" so glücklich gemacht ...
Jasmin Herren freut sich, dass sie die Vergangenheit nun endlich hinter sich lassen kann.
© IMAGO / Panama Pictures
Endlich kann Jasmin Herren wieder aufatmen. In der "Villa der Versuchung" hat die 46-Jährige alles gegeben, um sich den Sieg zu holen. Von den ursprünglichen 250.000 im Jackpot waren am Ende zwar nur noch 9.199 Euro übrig, doch darüber freute sie sich trotzdem sehr. Zur Erinnerung: Jasmin hat an der Sendung teilgenommen, um endlich ihre 400.000 Euro Schulden abbezahlen zu können. Und genau das konnte sie nun auch tun. Wie es trotz der vergleichsweise geringen Gewinnsumme trotzdem geklappt hat? Dank der Hilfe ihres Villa-Mitstreiters Ronald Schill (66) ...
Ronald hilft Jasmin aus der Patsche
Beim Wiedersehen der Show verrät Jasmin, dass Ronald sie an einen Anwalt für Insolvenzrecht weitergeleitet hat. Dieser konnte seine Klientin durch einen Widerspruch vor Gericht von den Schulden befreien. "Es wurde belegt, dass ich diese Summe nicht eingenommen habe. Deswegen bin ich davon jetzt mehr oder weniger befreit", erklärt sie. "Nun ist sie die 400.000 Euro los. Besser hätte es nicht kommen können", jubelt Ronald. Es sei ihm ein "inneres Bedürfnis" gewesen, seiner TV-Kollegin zu helfen. Ungewohnt milde Töne von jemandem, der in der "Villa der Versuchung" nicht gerade durch sein charmantes und sparsames Verhalten aufgefallen ist.
Trotzdem muss Jasmin noch eine gewisse Summe an die Gläubiger abdrücken. Zum Glück kann sie den Betrag mit der Gewinnsumme aus dem Format bezahlen. Da dürfte der Sängerin ein großer Stein vom Herzen fallen!