"Villa der Versuchung" Gewinner: Späte Gerechtigkeit? Wirbel ums Geld
Die Promis haben alle hart gekämpft. Am Ende konnte allerdings nur ein Kandidat mit der Gewinnsumme nach Hause gehen ...
Jasmin Herren kann finanziell endlich ein bisschen aufatmen!
© Joyn / Michael de Boer
Was für ein spannendes Finale bei "Villa der Versuchung"! Die Stars haben hart gekämpft, doch am Ende konnte sich tatsächlich Jasmin Herren (46) den Sieg holen. Nach Wochen voller Tränen, Konflikte und Überraschungen kann sie endlich aufatmen und mit einem (stark geschrumpften) Jackpot von 9.199 Euro nach Hause gehen.
Herzschlagfinale zwischen Sara Kulka und Jasmin Herren
Im Finale standen sich gleich drei Powerfrauen gegenüber: Patricia Blanco (54), Sara Kulka (35) und Jasmin Herren. Schnell wurde klar, dass Patricia sich gegen ihre Mitstreiterinnen nicht durchsetzen kann. Zwischen Sara und Jasmin blieb es dafür bis zum Schluss richtig spannend. Raúl Richter hatte die alles entscheidende letzte Stimme und entschied sich für Jasmin.
Von der ursprünglichen Gewinnsummer (250.000 Euro) ist am Ende zwar nicht mehr viel übrig geblieben, doch die Sängerin freut sich trotzdem sehr. Das Geld kann sie gut gebrauchen, denn schon zu Beginn der Staffel hatte sie verraten, 400.000 Euro Schulden zu haben.
War es am Ende Karma?
Viele Zuschauer fragen sich: Ist Jasmins Sieg vielleicht auch einfach Karma? Denn die Reality-Darstellerin hat offen über ihre schwierige Vergangenheit gesprochen. Seit dem Tod von Ehemann Willi Herren kämpft sie nicht nur mit hohen Schulden, sondern natürlich auch mit dem emotionalen Verlust. Trotzdem gibt Jasmin nie auf, zeigt sich kämpferisch, ehrlich und verletzlich zugleich. Ist der Sieg die späte Gerechtigkeit für eine Frau, die schon so oft zurückstecken musste?
Auch wenn die Gewinnsumme überschaubar ist, dürfte sie für Jasmin unglaublich wertvoll sein. Ihre Authentizität hat sich am Ende bezahlt gemacht und jetzt kommt sie ihrem schuldenfreien Leben endlich ein Stück näher ...