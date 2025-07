Trauriger Start für "Villa der Versuchung": Jasmin Herren bricht zusammen – ihre Lage ist ernst

Am 7. Juli 2025 geht die neue Sat.1-Realityshow "Villa der Versuchung" an den Start – und gleich in Folge 1 wird es emotional. Was als Spaßformat à la "Too Hot To Handle" beginnt, endet für Jasmin Herren in Tränen. Die Witwe von Willi Herren steht vor einem finanziellen Scherbenhaufen – und bricht vor laufender Kamera zusammen.