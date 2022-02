Jasmin Herren & Dr. Bob: Sie wollen ihre Gefühle nicht mehr verstecken!

Jasmin und Dr. Bob haben sich gern

Auf ihrem Instagram-Kanal schwärmt Jasmin in den höchsten Tönen von dem 71-Jährigen. "Er ist einfach der BESTE. So ein lieber Mensch", schreibt sie zu einem hübschen Schnappschuss von sich und Robert "Bob" McCarron. Und dieser scheint ebenfalls großen Gefallen an ihr zu finden! Liebevoll schmiegt er sich an die Reality-TV-Schönheit und umschlingt ihre Taille mit beiden Armen.

Obwohl sich Jasmin und Bob blendend verstehen, sind sie selbstverständlich nur gute Freunde. Der Dschungel-Doktor ist seit 2005 mit Annette Miles liiert und hat ihr 2013 das Ja-Wort gegeben.