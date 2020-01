"Dr. Bob": Das macht der kultige Dschungelcamp-Arzt wirklich!

Während andere Ärzte es sich in ihrem Praxissessel gemütlich machen, ist Dr. Bob immer live vor Ort, wenn es im Dschungelcamp brenzlig wird. Mehr als 300 internationale Stars und Sternchen hat der britische Kult-Arzt bislang behandelt. Doch was kaum einer weiß, schon lange vor seinem „IBES“-Erfolg, hat sich Robert „Dr. Bob“ McCarron einen Namen in der Promi-Welt gemacht.

Er ist der Arzt, dem die vertrauen. Seit nunmehr 15 Jahren steht Dr. Bob den -Kandidaten alljährlich bei ihren großen und kleinen Wehwehchen mit Rat und Tat zur Seite. Ob die Entfernung einer fiesen Zecke im Ohr von Daniele Negroni oder das sorgfältige Nachgurten der XXL-Brüste von Sophia Wollersheim, Dr. Bob widmet sich mit Leidenschaft jeder Herausforderung. Die medizinische Expertise des britischen Kult-Arztes scheint unanfechtbar und doch stellt sich der eine oder andere Zuschauer die große Frage: Was macht Dr. Bob in Wirklichkeit?

"Dr. Bob": Vom Maskenbildner in Hollywood zum "Dschungelcamp"-Arzt

Vor jeder Dschungelprüfung glänzt Dr. Bob mit seiner herausragenden fachlichen Expertise. Dabei ist der Dschungelcamp-Arzt eigentlich gar kein ausgebildeter Mediziner, sondern gelernter Maskenbildner. Seit 1977 arbeitet der Brite, der mit bürgerlichem Namen Robert McCarron heißt, hinter den Kulissen von Film und Fernsehen. Die Zusammenarbeit mit namenhafte Regisseuren wie Phillip Noyce oder Peter Jackson brachte Robert McCarron Ende der 90er Jahre den größten Erfolg seiner Karriere ein. Als Specialeffekt-Maskenbildner sicherte sich der damals 50-Jährige mit dem -Blockbuster „Matrix“ eine Nominierung für den „Saturn Award“.

Doch nicht nur seine Künste als Maskenbildner sind bewundernswert, sondern auch sein medizinisches Wissen ist unanfechtbar. Schon einige Jahre bevor an seine Tür klopfte, sammelte Robert McCarron wichtige Erfahrung als Rettungssanitäter. Bei den Olympischen Sommerspielen in Sydney trug er als medizinischer Leiter die Verantwortung für die Eröffnungs- und Abschlussfeier. Grund genug dem sympathischen Briten 2004 das Wohl unserer und Sternchen anzuvertrauen.

Die Stars lieben Dr. Bob: In der RTL-Show "Dr. Bob's Australien" zeigt der Dschungelcamp-Arzt der Ex-Gewinnerin Evelyn Burdecki sein Australien Foto: TVNow / ITV Studios Germany

Robert McCarron: Sein Leben in Australien

Statt stereotypen Routinen zu folgen, gestaltet Dr. Bob auch sein Privatleben lieber unkonventionell. So heiratete der 63-jährige Brite im Jahr 2013 seine australische Verlobte Annette Miles im Rahmen einer indianischen Zeremonie. Gemeinsam lebt das glückliche Pärchen auf einer bildschönen Farm im Kangaroo Valley zwischen Sydney und Canberra. Zwar haben die beiden keine gemeinsamen Kinder, doch nach einer ersten gescheiterten Ehe kann sich Robert McCarren heute über zwei Adoptivkinder sowie vier Enkel freuen.

"Dschungelcamp" 2020: Dr. Bob bekommt eine eigene Show

Langweilig wird Robert McCarron als Familienvater, Rettungssanitäter, Maskenbildner und Kultfigur zugleich sicherlich nicht. Doch denkt Dr. Bob bei all dem Stress manchmal auch ans Aufhören? „Ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wenn ich aufhören wollte, würden die Produzenten mich nicht gehen lassen. Außerdem liebe ich die Show noch wie am ersten Tag. Wenn ich sie irgendwann nicht mehr liebe, dann würde ich gehen“ verrät der Kult-Arzt der „Bild“. Klare Worte! Statt seinen Job an den Nagel zu hängen, plant Robert McCarron lieber noch weitere spannende Projekte. So können sich seine Fans in Kürze über die erste eigene Show des kultigen Mediziners freuen. Im Dschungelcamp-Spinn-off "Dr. Bobs Australien" will der Brite den Zuschauern an der Seite von Ex-Gewinnerin einmal mehr seine faszinierende Wahlheimat näher bringen.

