Jasmin Tawil: Gefängnis-Drama! Jetzt äußert sich ihr Vater

Eigentlich schien alles so gut: Nach dem Trennungsdrama rund um ihren Ex-Mann Musiker Adel Tawil, an dem sie beinahe zerbrochen wäre, war Jasmin Tawil endlich wieder glücklich: Sie wanderte mit ihrem Sohn Ocean und ihrem neuen Freund nach Costa Rica aus.

Doch mit ihrem Glück soll jetzt schon wieder Schluss sein: Wie "BILD" berichtet, soll die Schauspielerin per Haftbefehl in Costa Rica gesucht worden sein und sich inzwischen sogar in der in einer Psychiatrie in San José befinden, ihr Sohn Ocean wurde ins Kinderheim gebracht.

Aber was ist eigentlich vorgefallen? Jetzt äußert sich Jasmins Vater und verrät, warum seine Tochter festgenommen worden ist.