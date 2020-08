Jasmin Tawil: Wer ist der Vater von Sohn Ocean Malik?

In ihrer Wahlheimat Maui hat Jasmin Tawil unter der Sonne Hawaiis ein neues Kapitel begonnen. Einige Zeit lebte die Blondine in einem Van, doch dann wurde sie überraschend schwanger. Ihr Sohn Ocean Malik erblickte im September 2019 das Licht der Welt. Der Vater des Kindes ist ihr damaliger Freund Kadeem. Mittlerweile leben die Schauspielerin und der brasilianische Musiker getrennt, doch ihr Kind wollen sie auch zukünftig gemeinsam erziehen. „Er kümmert sich um den Kleinen, unterstützt mich. Wir haben uns kennengelernt als ich obdachlos war, wir haben eine Zeit lang gemeinsam in meinem Van gelebt. Er kommt aus New York und arbeitet jetzt in einer Management-Position bei einer Baufirma. Im Moment habe ich keinen festen Partner", erklärte die frischgebackene Mutter der "Bild". Einen neuen Freund hat sich die Beauty nicht angelacht, lieber tingelt sie mit ihrem Sohn als fürsorgliche Single-Mama durch die Welt.