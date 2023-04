Jasmin Tawil: Gibt es jetzt endlich ein Happy End?

The Masked Singer

Zerbrach sie am Scheitern ihrer großen Liebe? Fast neun Jahre nach der Scheidung von Musiker Adel Tawil ist Jasmin Tawil ganz unten angekommen. Die Schauspielerin wurde sogar vorläufig in ihrer Wahlheimat Costa Rica in die Psychiatrie eingeliefert. Kohle weg, Freund weg, Kind weg! Der traurige Absturz des Ex-"GZSZ"-Stars.