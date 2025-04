Jasmin Tawil: Nach Psychiatrie-Drama – Sie soll einen Betreuer bekommen

Wie RTL berichtet, prüft das Amtsgericht Husum derzeit offiziell, ob Jasmin Tawil unter Betreuung gestellt werden soll. Den Anstoß dafür gab ausgerechnet ihr Ex-Manager Melanio Grillenberger. Der Eventmanager zeigt sich tief besorgt um seine ehemalige Klientin: "Aufgrund diverser besorgniserregender Vorfälle und öffentlicher Äußerungen habe ich das Gericht informiert", so Grillenberger.

Er spielt damit auf jüngste Instagram-Videos an, in denen Jasmin nicht nur schwere Vorwürfe gegen ihn selbst, sondern auch gegen ihren Vater Michael Weber erhebt. Die Inhalte seien laut RTL so heftig, dass man sie nicht weiterverbreiten wolle. Grillenbergers Ziel: Jasmin solle professionelle Hilfe erhalten – zum Schutz ihres Sohnes und ihres eigenen Wohlergehens.