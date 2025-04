"Let's Dance": Das sind die Tänze in Show 7 – Riesen-Vorteil für DIESEN Star

In Show 7 von "Let's Dance" steht für die verbliebenen acht Kandidaten eine besondere Herausforderung an, die viele Paare schon beim Training an Grenzen brachte. Dieses Mal sollen sich die Paare neben dem Discofox-Marathon einer extremen Challenge stellen: den "Iconic Let's Dance Dances". Nachdem am Mittwoch bereits enthüllt wurde, dass Ekaterina Leonova (37) und Diego Pooth (21) sich dem Charleston von Rúrik Gíslason (37) und Renata Lusin (37) aus dem Jahr 2021 stellen müssen und damit ein Hammer-Los gezogen haben, stehen nun auch die Tänze der anderen Paare fest – und die haben es ebenfalls in sich.