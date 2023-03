Jasmin Tawil: Raus der Psychiatrie! Doch ihren Sohn darf sie trotzdem nicht sehen

Einige Tage soll die 40-Jährige auf einer Frauenstation in einer psychiatrischen Klinik verbracht haben. Mittlerweile ist Jasmin entlassen worden und befindet sich in einem Hotel in San José. Doch was ist mit ihrem dreijährigen Sohn? Ocean befinde sich nach wie vor in dem Kinderheim und Jasmin wird ihn wohl auch in den nächsten Tagen nicht wiedersehen.

Die Gründe dafür verrät eine Person, die in die Sache involviert ist, gegenüber "Bild": "Das Jugendamt will verhindern, dass Familienmitglieder vor der Tür des Kinderheims stehen und damit für Unruhe sorgen. Und das Kinderheim wird den Jungen nicht herausgeben, wenn nicht eine weitere Person mit einer entsprechenden Vollmacht dabei ist, welche das Jugendamt ausgestellt hat." Wenn Jasmin einfach so vor dem Kinderheim auftauchen solle, könne sie die Polizei erneut verhaften, erklärt die Person weiter.

