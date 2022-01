Jason Derulo: Prügel-Attacke! Jetzt rastet er komplett aus

Damit hätte wohl keiner gerechnet. Jason Derulo schockt seine Fans mit einem Ausraster, der sich gewaschen hat! Kurz nachdem er in einem Hotel in Las Vegas eine Rolltreppe herunterfuhr ereigneten sich die krassen Szenen. Aus der Menschenblase, die sich um den Sänger gebildet hat, ruft eine Person den Sänger beim falschen Namen. Fälschlicherweise fällt der Name "Usher" gefolgt von einer Beleidigung. Zu viel für Jason Derulo, der daraufhin komplett ausrastet. Er rennt zurück in die Menschenmenge und fängt an auf die Person einzuprügeln, die ihn mit dem US-R&B-Sänger verwechselt hat. Auch eine weitere Person wird involviert und bekommt einige Schläge des Musikers ab. Nur Security Kräfte können die Rauferei stoppen. Ganz schön heftig! Was war der Grund für diesen krassen Ausraster von Jason Derulo?