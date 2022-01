Brad Pitt: Unerwarteter Neuanfang in Frankreich!

Auch auf das stressige Filmgeschäft könnte er auf kurz oder lang verzichten: Denn Brad will künftig ins Musikbusiness einsteigen! Hintergrund: Während eines Paris-Trips lernte er den französischen Produzenten Damien Quintard (30) kennen. Und die beiden verstanden sich offenbar so gut, dass sie beschlossen, gemeinsam das Musikstudio in Brads Zweitwohnsitz Chateau Miraval aufzumöbeln! "Es war ein intensiver Moment, in dem wir einfach über Sound geredet und geredet haben.

Ich war erstaunt, wie sensibel und präzise er in seiner Analyse der Musik war2, so Damien im "People"-Magazin. Doch obwohl Brad früher selbst im Chor sang und eigentlich davon träumte, Rockstar zu werden, will der Frauenschwarm nicht selbst auf die Bühne, sondern ebenfalls als Produzent hinter den Kulissen mitmischen. Und dafür bietet sich sein hauseigenes Tonstudio natürlich an. Seit Angelina ihre Anteile an dem Schloss im französischen 900-Seelen-Örtchen Correns an einen großen Getränkekonzern verkaufte, scheint Brad auf dem Anwesen frei schalten und walten zu können. Perfekt für sein Vorhaben! Besonders spannend: Das Studio, das schon lange leer stand, bevor Brangelina einzogen, hat eigentlich Kult-Status! Denn hier spielten schon Musik-Giganten wie Pink Floyd, AC/DC, Rammstein und Muse ihre Platten ein. "Es ist wirklich ein Raum, in dem man alles produzieren kann, von Pop und Rock bis hin zu Hip-Hop und klassischen Platten", schwärmt Brads neuer Buddy Damien. Und wer weiß: Vielleicht kommt Pitt ja doch noch – wie viele seiner Hollywood-Kollegen – auf den Geschmack, stellt sich ans Mikro und rockt sich den Kummer der letzten Jahre von der Seele …