Jason Reimann: Bittere Worte nach dem Liebes-Outing

Doch anstatt sich für den Sohn von Manuela Reimann zu freuen, hagelt es in den Kommentaren bittere Worte. Auf der einen Seite wundert es viele, dass der 34-Jährige seit Jahren eine Zahnspange trägt und sie noch immer nicht wieder abgelegt hat. "Ich mag ja die Reimanns, aber wie lange trägt er seine Zahnspange, für mich hat er mal viel besser ausgeschaut" oder "Wie lange trägt man eigentlich eine Zahnspange? Irgendwann bringt die doch auch nichts mehr, oder?", lauten nur ein paar der Stimmen aus den Kommentaren.

Doch damit nicht genug. Auf der anderen Seite scheint auch sein Äußeres auf Gegenwind zu stoßen. "Gar nicht erkannt, hast dich verändert", "Sorry, aber dein Bart geht gar nicht und ein paar Kilo wenige würden optimal aussehen" oder "Du hast dich sehr verändert Jason, nicht noch dicker werden bitte", schreiben einige Nutzer auf Instagram unter seinem Post. Ganz schön harte Worte für den Zweifach-Papa.

Das sehen auch seine Fans. "Also manche Kommentare sind echt unterirdisch. Lasst euch nicht ärgern", schreibt ein Anhänger auf all die Hass-Kommentare. Ob Jason Reimann solche Worte noch an sich heranlässt? Nach Jahren in der Öffentlichkeit, weiß der TV-Auswanderer bestimmt, dass es immer Menschen geben wird, die im Internet Hass verbreiten. Für ihn zählt aktuell gewiss nur sein neues Liebes-Glück und das genießt er jetzt zur Spooky-Season sichtlich in vollen Zügen. Denn eines ist klar: Seine Stephanie liebt ihn genauso wie er ist!

Wie viel Geld Mutter Manu und Konny Reimann auf der hohen Kante haben, erfährst du im Video: