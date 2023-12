Jay Khan & Prince Damien: Liebes-Chaos bei "Team 5ünf"! "Schade, dass Jay vergeben ist…"

Jay, stimmt es, dass Sie Prince dreimal fragen mussten, bis er zugesagt hat, in die Band zu kommen?

Jay: Ja! Zweimal hat er mir einen Korb gegeben – erst beim dritten Anlauf hat es geklappt.

Sind Sie prinzipiell ein Typ, der sich gerne bitten lässt, Prince?

Prince: Überhaupt nicht – und eigentlich erst recht nicht, wenn mich ein so attraktiver Mann um etwas bittet! (lacht) Als er mich 2021 zum ersten Mal gefragt hat, passte es zeitlich nicht, weil ich bereits zu viele andere Termine zugesagt hatte. Beim zweiten Mal hätte es fast geklappt, aber es kam etwas dazwischen. Dieses Mal war alles perfekt! Jay hat mich zum Essen eingeladen und richtig aufgefahren. Er hat mich sogar zu einem Punk-Konzert begleitet, obwohl er die Musik gar nicht mag. Ich wurde noch nie von einem Mann so hofiert wie von ihm.

Jay: Ich habe richtig Gas gegeben! Dieses Mal habe ich wirklich alles drangesetzt, dass er mitmacht.

Erinnern Sie sich an Ihr erstes Treffen?

Prince: Persönlich begegnet sind wir uns tatsächlich erst bei diesem Essen! Die erste Kontaktaufnahme von Jay fand über Instagram statt. Ich konnte gar nicht fassen, dass ER mir schreibt! Ich dachte, es sei ein Fake. Aber dann haben wir telefoniert – ich war sofort hin und weg!

Jay: Auch, wenn Prince jetzt in der Band ist, werde ich ihn einfach auch im nächsten Jahr wieder fragen, ob er mitmachen will. Ich empfinde es fast schon als Tradition. So, wie manche Paare regelmäßig ihr Eheversprechen erneuern.