Jeanette Biedermann: Zuckersüße Nachrichten von der 43-Jährigen! Sie ist voller Euphorie

So teilt die Power-Frau nun in ihrem Feed eine Reihe von Fotos, die während ihrer Auftritte entstanden sind. Dazu kommentiert Jeanette: "Was waren das für wunderschöne Konzerte mit euch!! Was für ein Konzert-Wochenende! Es hat so einen riesengroßen Spaß gemacht! Ich hab mich unendlich gefreut euch alle wieder zu sehen! Vielen Dank, an meine großartige Band und Crew! Oh man, ich könnte sofort weiter fahren mit euch!" Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Jeanette hat auch nach all den Jahren noch lange nicht genug von der großen Show-Bühne! Und auch ihre Fans zeigen sich sichtlich begeistert von Jeanettes Auftritten! So wird die Beauty dafür mit allerhand Komplimenten überschüttet! Mehr Begeisterung geht wohl kaum!

