"BTN"-Jenefer Riili: Bittere Tränen! Sie muss Abschied nehmen

Im vergangenen Jahr verkündete Jenefer Riili, dass sie Küken-Mama geworden ist. Sie startete damals ein Experiment und wollte herausfinden, ob Eier aus dem Discounter befruchtbar sein können - tatsächlich erblickten drei Küken das Licht der Welt. Doch genau von diesen muss sie sich nun wieder trennen - und das aus einen ganz bestimmten Grund. Denn ihre Nachbarn scheinen sich über die Laustärke beschwert zu haben. "Ich muss sie abgeben, weil sie zu viel und zu früh krähen", erzählt Jenefer Riili in einer Instagram-Story. Der Abschied von den kleinen Tierchen fällt ihr sehr schwer. "Die sind halt bei mir geboren. Sie waren von der ersten Sekunde an bei mir, ich liebe die", so die Influencerin. Dabei konnte sie ihre Tränen nicht zurückhalten.

Sie will, dass es den Küken gut geht und schaut sich deshalb nach einem Hof um - das sei aber gar nicht so einfach, wie die Beauty weiter erzählt. "Es ist sehr schwer, drei männliche Hühner irgendwo unterzubekommen. Das ist einfach eine Sache, dir mir wehtut", erzählt sie. Jenefer Riili will alles dafür tun, dass die Küken nicht geschlachtet werden müssen. Bisher hatte sie keinen Erfolg, einen geeigneten Hof zu finden - sie gibt die Hoffnung aber nicht auf und kämpft weiter...

