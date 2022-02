Jenefer Riili: Bittere Tränen! Der Hass nimmt dramatische Ausmaße an

Doch damit nicht genug! "Dann sehe ich vor ein paar Tagen ein wunderschönes, selbstbewusstes, junges Mädchen auf TikTok. Und dann lese ich tatsächlich in den Kommentaren, wie fett und ekelhaft sie ist. Sie sollte abnehmen gehen. Sie fragt nach einer Restaurant-Empfehlung, ihr wird geschrieben, wie fett sie denn noch werden will", erzählt sie weiter. "Sie ist vielleicht 16 oder 17. Selbst erwachsene Menschen kommentieren das. Sie dreht dann ein Video, in dem sie sogar teilweise weint und sagt, wie weh ihr diese Kommentare tun. Und das nicht irgendwo, sondern hier in Deutschland. Vor unseren Augen. Es passiert vor unseren Augen und doch sehen so viele weg. Morgen könntest es du sein. Oder deine Tochter. Oder dein Sohn. Oder, oder..."