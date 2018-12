Jennifer Aniston: Baby-Hammer mit 49!

Reddit this

ist eine echte Powerfrau. Mit ihren Filmen lockt sie regelmäßig die Massen ins , heimst die größten Werbedeals ein und ist mittlerweile erfolgreiche Geschäftsfrau. Doch mit den Männern wollte es nie so richtig klappen. Im Februar gaben sie und Mann Justin Theoroux ihr Ehe-Aus bekannt. Über die Gründe wurde bisher nur spekuliert. Angeblich betrog Justin seine Jennifer. Doch auch ihr Ex soll eine entscheidende Rolle gespielt haben.

Überraschendes Baby-Statement

Dabei träumte Jen von einer Familie. Bisher reagiert sei immer genervt, wenn man sie auf das Thema Nachwuchs ansprach. "Eigentlich müsste ich bereits seit 15 Jahren schwanger sein - durchgehend", ätzte sie mal in einem Interview.

Doch jetzt schlug sie ganz andere Töne an. Im Gespräch mit dem Magazin "Elle" verriet sie: "Wer weiß, was die Zukunft bezüglich eines Kindes und einer Partnerschaft noch so bringen wird. Und wie das Kind ins Spiel kommt oder auch nicht." Ihr Alter von fast 50 Jahren scheint sie nicht zu stören. "Mithilfe von Wissenschaft und Wundern können Dinge zu ganz anderen Zeitpunkten passieren, als früher."

Liebescomeback mit Brad Pitt?

Wenn das mal keine klare Ansage ist! Jetzt fehlt ihr nur noch der passende Mann. Die Fans hoffen immer noch auf ein Liebescomeback mit Brad Pitt. Angeblich hängen die beiden auch 13 Jahre nach ihrer Trennung noch aneinander. Ob es wirklich zu einer Reunion kommt? Es bleibt spannend…