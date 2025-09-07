Der Ort fürs Ja-Wort steht offenbar auch schon fest: In Cabo San Lucas an der Südspitze der mexikanischen Halbinsel Baja California sollen die Ringe getauscht werden. Eine opulente Sause ist jedoch nicht geplant, stattdessen eine intime Zeremonie. Lediglich Jennifers beste Freunde und Hollywoodkollegen Courteney Cox (61) und Jason Bateman (56) sollen unter den Gästen sein, Letzterer sie sogar zum Traualtar führen. Nach der Trauung in einer kleinen Kapelle soll im Luxusresort One & Only Palmilla gefeiert werden. Das alles klingt nach der perfekten Hochzeit – doch hoffentlich überstürzt Jennifer nichts! Denn: Ihr Zukünftiger Jim galt jahrelang als Schürzenjäger, spielte mit den Gefühlen anderer Frauen. Seine Beziehungen hielten nicht lang. Ob er es diesmal wirklich ernst meint? Nicht dass Jennifer am Ende schon wieder mit gebrochenem Herzen dasteht…