Jennifer Aniston: Blitz-Hochzeit in Mexiko?
Jennifer Aniston schwebt auf Wolke 7. Macht sie jetzt Nägel mit Köpfen?
Jennifer Aniston posiert auf dem roten Teppich.
© IMAGO / ABACAPRESS
Jennifer Aniston (56) hat den Liebesturbo angeschmissen – denn es kann ihr nicht schnell genug gehen: Knapp einen Monat ist es gerade mal her, dass die Hollywoodschauspielerin ihre Beziehung zu Hypnotiseur Jim Curtis (49) öffentlich machte – jetzt wagt sie bereits den nächsten großen Schritt: eine Blitz-Hochzeit in Mexiko!
Hat Jennifer Aniston ihren Traumprinzen gefunden?
Warum Zeit vergeuden, wenn sie sich doch so sicher ist? Mit Jim glaubt Jennifer jedenfalls endlich ihren Traumprinzen gefunden zu haben, hofft auf ein Happy End. “Sie hat bei ihm sofort gespürt, dass er der Richtige ist. Jim versteht Jen wie kein anderer”, heißt es. Zwei Mal war Jennifer bereits verheiratet (mit den Kollegen Brad Pitt, 61, und Justin Theroux, 54), doch aller guten Dinge sind bekanntlich drei.
Der Ort fürs Ja-Wort steht offenbar auch schon fest: In Cabo San Lucas an der Südspitze der mexikanischen Halbinsel Baja California sollen die Ringe getauscht werden. Eine opulente Sause ist jedoch nicht geplant, stattdessen eine intime Zeremonie. Lediglich Jennifers beste Freunde und Hollywoodkollegen Courteney Cox (61) und Jason Bateman (56) sollen unter den Gästen sein, Letzterer sie sogar zum Traualtar führen. Nach der Trauung in einer kleinen Kapelle soll im Luxusresort One & Only Palmilla gefeiert werden. Das alles klingt nach der perfekten Hochzeit – doch hoffentlich überstürzt Jennifer nichts! Denn: Ihr Zukünftiger Jim galt jahrelang als Schürzenjäger, spielte mit den Gefühlen anderer Frauen. Seine Beziehungen hielten nicht lang. Ob er es diesmal wirklich ernst meint? Nicht dass Jennifer am Ende schon wieder mit gebrochenem Herzen dasteht…
Neue Post