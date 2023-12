Jennifer Aniston: Brad Pitt steht ihr bei!

Als einen "tiefen Einschnitt" hatte Jennifer Aniston den tragischen Tod ihres engen Freundes und Kollegen Matthew Perry (†54) Ende Oktober in einem emotionalen Insta-Statement beschrieben. Und nach wie vor scheint die Schauspielerin mit ihrer Trauer zu kämpfen: Bei keinem Event, in keinem Restaurant wurde Jen seit der Beerdigung gesichtet. Sie scheint sich in ihrem Haus in Bel Air regelrecht verkrochen zu haben, will niemanden sehen, mit niemandem sprechen. Bis auf einen: Ausgerechnet Brad Pitt soll regelmäßig telefonischen Kontakt zu seiner Ex-Frau haben!