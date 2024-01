Jennifer Aniston: Hat Matthew Perry sie belogen?

Nach jahrzehntelanger Alkohol- und Drogensucht hatte "Friends"-Star Matthew Perry endlich den Absprung geschafft. So dachten viele – auch seine gute Freundin Jennifer Aniston (54). "Ich möchte, dass die Menschen wissen, dass er gesund war, gesund werden wollte. Er verfolgte einen Plan und hat so hart dafür gearbeitet", beteuerte die Schauspielerin kürzlich im Interview mit "Variety". Und weiter: "Er war glücklich und hatte das Rauchen aufgegeben. Er kam wieder in Form." Wirklich?

Nach Matthews plötzlichem Tod Ende Oktober wurde eine Autopsie angeordnet, jetzt liegen die Ergebnisse vor – und diese sprechen leider eine ganz andere Sprache! Laut dem Bericht hatte der Hollywood-Star vor sei