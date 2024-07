Jennifer Aniston: "Wie eine Außerirdische"! Sie spricht über ihre Wechseljahre

Offen und ehrlich spricht sie über diese Zeit, die ihr ­einiges abverlangte. "Alles ­machte keinen Sinn", sagt sie leise. "Man fühlt sich gar nicht mehr wie man selbst. Man versteht es nicht. Und nichts hilft!" So sehr hätte sich die Schauspielerin ­gewünscht, dass jemand sie besser auf diese Zeit vorbereitet hätte. "Das wären gute Informationen gewesen, denn man geht quasi blind hinein!"

Natürlich gab es auch gute Tage. Zeiten, in denen sie sich normal fühlte. Aber es gab auch Momente, in denen sie nur beim Anblick eines Vogelbabys in Tränen ausbrach. Denn dann wurde Jennifer jedesmal bewusst, dass sie nun endgültig keine Kinder mehr bekommen kann. "Ich hatte vorher versucht, schwanger zu werden", verrät sie. "Ich habe mich einer künstlichen Befruchtung unterzogen, habe chinesische Tees getrunken. Ich habe alles dafür getan. Nichts hat geklappt!" Doch ein wenig Hoffnung war immer noch in ihrem Herzen. Das war nun vorbei! Denn mit der Menopause verschwindet die Chance, Mutter zu werden. Jedenfalls auf natürliche Art.