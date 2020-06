Jennifer Braun: Was wurde aus der "Unser Star für Oslo"-Zweiten?

Nach ihrem Finalsong "I Care for You" veröffentlichte Jennifer noch eine weitere Single, "Over Being Over". Danach wurde es musikalisch gesehen allerdings ruhiger um sie. Seit 2015 steht die gebürtige Hessin jedoch wieder im Rampenlicht - und zwar als Moderatorin. Sie begleitet das Mercedes-Benz-Team während der Deutschen Tourenwagen-Masters und führt dabei durch die Reihe "My Race Hub".

Wer weiß - vielleicht hören wir ja 2016 wieder mehr von Jennifer Braun...