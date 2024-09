Jennifer Lange: Bittere Nachrichten 3 Wochen nach der Geburt

Während Jenny sich unter dem süßen Vorher-Nachher-Video freut, endlich wieder die Hüften schwingen zu können, wird sie in den Kommentaren unter dem Post mit bitteren Nachrichten konfrontiert. "Da muss man mal wieder angeben das man so dünn nach der Geburt ist. Was bei anderen Frauen wieder noch mehr Druck ausübt, wenn Frauen nicht nach drei Wochen wieder normal aussehen", schreibt ein aufgebrachter Fan zu dem After-Baby-Body der einstigen "Bachelor"-Gewinnerin. Ein Anderer stimmt zu: "Pressure. Warum muss man sich ausgerechnet bauchfrei zeigen? Fishing for compliments? Hab doch ein bisschen Empathie mit denen, bei denen es trotz allen Bemühungen nicht so ist." Noch ein Weiterer kommentiert ironisch: "Zeig nur deinen super dünnen Bauch gleich nach der Geburt! Tolles Bild für Frauen, bei denen es nicht so ist."

Auweia, ob Jenny mit so viel Gegenwind nach diesem eigentlich so positiven Video gerechnet hätte? Zum Glück kann sie sich auf die Unterstützung ihrer Fans verlassen. "An den Kommentaren kann man wieder erkennen, dass body positivy nicht für dünne Frauen gilt. Sollte man nicht alle Figuren normalisieren?", schreibt einer ihrer Anhänger zu all den Negativ-Nachrichten. Bleibt nur zu hoffen, dass sich Jenny diese nicht allzu sehr zu Herzen nimmt und ihre Kennenlernzeit mit ihrem Anton weiterhin in vollen Zügen genießen kann, jetzt da sie auch wieder ihrer Leidenschaft zum Tanzen nachgehen darf.

Welche anderen Promi-Damen ebenfalls durch ihre Teilnahme bei der "Der Bachelor" bekannt wurden, erfährst du im Video: