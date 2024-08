Jennifer Lange: Radikaler Schlussstrich kurz nach der Hochzeit!

Jennifer Lange (30) könnte aktuell eigentlich nicht glücklicher sein. Die einstige "Der Bachelor"-Gewinnerin von Andrej Mangold (37) hat nicht nur in ihrem Partner Darius Zander (40) ihren Mr. Right gefunden, die beiden erwarten aktuell sogar ihren ersten Nachwuchs. Bevor ihr Baby ihr Leben auf den Kopf stellen wird, machten die zwei Turteltauben nun jedoch noch Nägel mit Köpfen – sie heirateten am 9. August bei einer romantischen Zeremonie in Köln. Doch genau dafür kassierte die Reality-TV-Beauty jetzt einen fiesen Shitstorm – genauer gesagt für ihr Hochzeitskleid.