Jennifer Lopez: Ben Affleck ist zurück in den Armen seiner Ex!

Kein Wunder also, dass J. Lo jetzt ihren neuen alten Lover Ben Affleck (49) ganz genau im Blick behält! Für den stehen im Sommer die nächsten Dreharbeiten an, Ben wird in England im neuen "Barbie"-Film mitspielen. Doch nicht die Entfernung dürfte hier zum Problem werden, sondern die Besetzung der weiblichen Hauptrolle – die übernimmt nämlich ausgerechnet die Hollywood-Schönheit Margot Robbie (31)! Und als wäre das allein nicht schon alarmierend genug, kommen auch gleich noch ein paar unschöne Erinnerungen hoch: Die sexy Blondine soll Ben schon 2015 am Set von "Suicide Squad" den Kopf verdreht haben! Crew-Mitglieder munkelten damals sogar von einer heimlichen Affäre, ein Mitarbeiter berichtete: "Ben steht auf sie, seit er sie in 'The Wolf of Wall Street' gesehen hat. Für ihn ist sie die heißeste Frau Hollywoods …" Kurz nach Abschluss der Dreharbeiten reichte Bens damalige Frau Jennifer Garner die Scheidung ein. Wirklich nur Zufall?

Verständlich jedenfalls, dass J. Lo nun offenbar befürchtet, ihr Liebster könnte erneut eine Schwäche für Margot entwickeln! Die Lösung: Jennifer packt ihre Koffer – und kommt einfach mit auf die Insel! „Ein Team sucht bereits nach dem perfekten Haus für Jennifer und Ben. Es wird vermutlich eine Villa im Grünen werden, am Stadtrand von London“, verriet ein Insider der "Daily Mail". Respekt, La Lopez überlässt wirklich nichts dem Zufall! Immerhin versuchte sie auch schon zu verhindern, dass Bens Erotik-Thriller "Deep Water" mit Ex-Freundin Ana de Armas jemals ins Kino kommt (InTouch berichtete) … "Es ist so eine schöne Liebesgeschichte, dass wir eine zweite Chance bekommen haben", schwärmte J. Lo erst kürzlich über ihr neues Glück mit Ben. Und das lässt sie sich von niemandem kaputtmachen …