Jennifer Lopez: Ihre Mutter macht Ben Affleck wieder zum Zocker!

Der Ärger ist vorprogrammiert

Da J. Lo derzeit für ihren Film "The Mother" in Spanien vor der Kamera steht und Ben in den USA nicht alleine lassen wollte, stellte sie dem Ex-Alkoholiker sicherheitshalber ihre Mama zur Seite. Warum auch nicht? Immerhin verstanden sich Guadalupe und Ben schon früher einmal prächtig. Zur Erinnerung: Ben hatte neben seiner Alkoholsucht jahrelang eine zweite Abhängigkeit: das Glücksspiel.

Und das Zocken hat es auch Jennifers Mutter angetan. Vor zwei Jahren erleichterte sie ein Casino in Atlantic City um ganze 2,4 Millionen Dollar (umgerechnet über zwei Millionen Euro). Bereits im letzten Jahr ging die 76-Jährige mit Ben Affleck in Las Vegas ins Casino. Genau hier liegt aber das Problem. Denn die Zocker-Sucht von Jennifers Liebsten ging in der Vergangenheit so weit, dass er in einem Casino Hausverbot bekam. Er wurde beim illegalen Kartenzählen erwischt ...

Aber jetzt, da J. Lo weit weg ist und ihre Mutter parat steht, werden die beiden sicher noch einmal ihr Glück versuchen. Las Vegas ist von L.A. mit dem Auto nur viereinhalb Stunden entfernt, mit dem Flieger nur etwas über eine Stunde. Und eines ist ganz sicher: Mama Rodriguez wird Ben im Zockerparadies sicher nicht zum "Mensch ärgere Dich nicht" animieren. Wenn Jennifer das mitbekommt, ist ein Riesen-Stress im Hause Lopez-Affleck vorprogrammiert.

