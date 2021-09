Jennifer Lopez: Body-Geheimnis gelüftet! So hält sie sich fit

Es gibt keine Ausreden

Ein Workout zu skippen, ist für La Lopez nicht drin. „Manchmal ist es am Abend vorher etwas später geworden, und dann denke ich am Morgen: ‚Ich kann das nicht.‘ Dann versuche ich mir einzureden, dass eine Stunde ja ziemlich schnell rum ist, und quäle mich trotzdem aus dem Bett“, sagt sie. Wir finden: So einen starken Willen muss man auch erst mal haben!

Raus aus dem Workout-Trott

Damit J. Los tägliches Fitness-Programm nicht eintönig wird, hat sie nicht nur einen, sondern gleich zwei Personal Trainer mit unterschiedlichen Fitness-Philosophien engagiert. Die Idee dahinter: So bleibt das Workout immer abwechslungsreich, die einzelnen Muskelregionen werden auf Dauer nicht überstrapaziert und können sich schneller wieder regenerieren. Außerdem setzt der Gewöhnungsprozess des Bodys viel langsamer ein, dadurch bleiben die Übungen extra-lange effektiv! Diesen genialen Trick bekommt man aber natürlich auch ohne Monatsbudget à la Lopez hin: Statt im Gym immer dieselben Moves durchzuackern, legt man abwechselnd Arm-, Leg- und Core-Days ein.

Ihre Power-Moves

J. Los Coach Dodd Romero hat gerade erstmals Einblicke in die aktuelle Gym-To-do-Liste der Latina gegeben: „Sie startet mit 50 hängenden Leg Raises, macht dann 50 Rope Crunches und beendet ihr Core-Training mit 50 Incline Sit-ups, dabei arbeitet sie mit 20 Kilo Gewicht. Für ihren Booty macht sie dann 50 Sumo Squats – die sind perfekt, um den Po zu pushen und das Fett an Hüfte und Oberschenkeln zu verbrennen.“