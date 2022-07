Was war das für ein Hin und Her! Und damit meinen wir nicht J.Los Liebesleben, sondern den Hauskauf mit ihrer neuen bzw. alten Flamme Ben Affleck. Bei einem gemeinsamen Vermögen von 450 Millionen Euro sollte es für Mega-Stars wie Jennifer Lopez und Ben Affleck eigentlich kein Problem sein, eine neue Bleibe zu finden. Aber mit dem Reichtum steigen eben auch die Ansprüche! Monatelang hat das Traumpaar für sich und ihre fünf Kinder nach dem perfekten Nest gesucht. Ein sicher geglaubter Deal platzte in letzter Minute. Doch jetzt endlich der Erfolg! Schlappe 56 Millionen Dollar blätterten „Bennifer“ für ein Mega-Anwesen in Bel Air hin. Und wollen in dieser Protz-Villa nun das pure Patchwork-Glück genießen! Doch wird das wirklich gut gehen?