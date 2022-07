Jennifer Lopez & Ben Affleck: Sie haben geheiratet!

"Wir haben es getan!" - Mit diesen Worten bestätigt Jennifer Lopez jetzt die wundervolle Nachricht: Sie und Ben Affleck sind Mann und Frau. Und statt einer prunkvollen Millionen-Hochzeit, gaben sie sich ganz bodenständig in der "Little White Chapel" das Ja-Wort.

"Genau das, was wir wollten. Gestern Abend flogen wir nach Las Vegas, standen in der Schlange für eine Lizenz mit vier anderen Paaren, die alle die gleiche Reise in die Hochzeitshauptstadt der Welt machten. [..] Wir alle wollten dasselbe: dass die Welt uns als Partner anerkennt und wir der Welt unsere Liebe durch das uralte und fast universelle Symbol der Ehe erklären", schreibt die Beauty auf ihrer Website "OntheJLo".