Jennifer Lopez: Eifersuchts-Drama wegen Bens Ex

Immerhin hatte Jennifer, die offenbar schon Schlimmes ahnte, bereits im vergangenen Jahr versucht, die Veröffentlichung von "Deep Water" zu verhinden! Ohne Erfolg, wie man jetzt sieht: Das Hin und Her führte am Ende nur dazu, dass der ursprüngliche Starttermin um ein paar Wochen verschoben wurde. Und jetzt? Droht bei J. Lo der totale Filmriss! Denn das Thema Eifersucht spielt in ihrem Leben ohnehin schon eine große Rolle, die schlechten Erfahrungen mit ihrem untreuen Ex-Verlobten Alex Rodríguez haben sie extrem misstrauisch werden lassen, heißt es! "Ich habe sehr hohe Ansprüche daran, wie ich in einer Beziehung behandelt werden möchte", bestätigte die Diva mal in einem Interview. Und fügte hinzu: "Treue ist das Wichtigste." In dem Fall dürfte sie also nicht sehr erfreut darüber sein, dass ihr Liebster nun ausgerechnet durch heiße Liebes-Szenen mit seiner Verflossenen Schlagzeilen macht! Und klar ist wohl: Bei La Lopez herrscht bis auf Weiteres Streaming-Verbot …