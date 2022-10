Jennifer Lopez: Patchwork-Pleite! Bens Tochter macht ihr das Leben zur Hölle

Violet will ihre Mutter nicht verletzen

Sie hält eisern zu ihrer Mutter, Bens Ex-Frau Jennifer Garner: "Violet ist extrem loyal gegenüber Jen", so ein Vertrauter der Familie zur "New York Post". Und weiter: "Die zwei sind ein echtes Dream-Team. Violet hat Gewissensbisse, nett zu Bens Neuer zu sein. Es fühlt sich für sie so an, als würde sie ihrer Mum in den Rücken fallen." Oje, schwierig … Doch La Lopez soll Mama Jennifer ja gar nicht ersetzen – es würde ja schon reichen, wenn Violet und J. Lo einfach nur gut miteinander auskommen würden! Und zum Glück weiß die Sängerin genau, wie man bei Teenies für gute Stimmung sorgt, sie ist schließlich selbst eine Mum: mit einem ausgedehnten Shopping-Trip!

Erst vor Kurzem sah man die Diva erstmals mit Bens Tochter Violet bei der Schnäppchenjagd, in New York machten die beiden das Luxus-Kaufhaus Bergdorf Goodman unsicher. Doch auch der Kaufrausch brachte die Ladys noch nicht auf Kuschelkurs … Deshalb also gleich der nächste Versuch: Vor wenigen Tagen wurde das Duo in Beverly Hills gesichtet, wo sie in den Edel-Stores stöberten und zusammen zu Mittag aßen. Und siehe da: Violet plauderte entspannt mit J. Lo – und lächelte sogar! Na also, geht doch! Das dürfte auch Papa Ben freuen, seine Kids sind ihm schließlich das Wichtigste: "Sie werden immer an erster Stelle stehen, egal was kommt." Aber zum Glück scheint auch Violet jetzt auf einem guten Weg zu sein – jedenfalls, solange eine Boutique am Wegesrand steht …