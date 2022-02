Jennifer Lopez & Ben Affleck: Blitzhochzeit!

Passender hätte der Film-Titel nicht sein können: "Marry me" heißt die Romantikkomödie zu dessen Premiere J.Lo auch noch im weißen Kleid erschien. Mehr Hinweise brauchte es wohl kaum, um zu wissen, dass bald die Hochzeitsglocken läuten. Dass die Musikerin und der Oscar-Preisträger rund 20 Jahre nach ihrer Trennung nun diesen Schritt wagen, damit hatten sie selbst am aller wenigsten gerechnet: "Ich denke nicht, dass irgendjemand überraschter war als wir", sagte die 52-Jährige. "So was könnte man sich niemals vorstellen, dass es passiert. Es ist eine wunderschöne Sache."

Tatsächlich hielt Ben Affleck am Valentinstag erneut um Jennifers Hand an – auf den Fidschi-Inseln, mit 100 Rosen im Arm. Und das war ganz nach J.Los Geschmack: "Ich bin die größte Romantikerin!" Verlobt waren sie schon einmal, aber diesmal soll ihre Liebe für immer halten.