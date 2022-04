Jennifer Lopez und Ben Affleck: Ein Baby für das Traumpaar

Punkt eins ist bereits erledigt: Gerade hat das Paar für rund 45 Millionen Euro einen Nobel-Palast in Bel Air gekauft. Mit zehn Schlafzimmern, 17 Bädern, Kino, Gym und Pool. Viel Platz ist also vorhanden – auch für weiteren Nachwuchs! Der wäre nach Erledigung von Punkt zwei, der Hochzeit, der nächste Wunsch auf Bens Liebesliste: "Ben hätte gern noch ein viertes Kind", hatte schon damals seine Ex Jennifer Garner ausgeplaudert. Mit J.Lo dürfte ihm dieses Anliegen jetzt umso dringender sein! Allerdings gibt es einen Haken bei Bens rasanter Zukunftsplanung: Seine Liebste scheint bei aller Liebe für ihren Ben gerade ganz andere Prioritäten zu setzen, ihre Devise lautet: Karriere statt Kuschelabende!

Gleich für mehrere Filmprojekte steht Jennifer derzeit vor der Kamera, ständig ist sie unterwegs. Für die Dreharbeiten zu ihrem Action-Thriller "The Mother" musste sie sogar regelmäßig um die halbe Welt jetten, denn die fanden unter anderem auf der knapp 9000 Kilometer entfernten Kanaren-Insel Gran Canaria und in Kanada statt. Dazu kommen immer neue Bühnen-Shows und Fashion-Shootings. Und kürzlich launchte Jennifer auch noch ihre eigene Kosmetik-Linie "JLo Beauty". "Ich singe, tanze oder bereite meinen nächsten Auftritt vor. Ich liebe es zu arbeiten", sagte sie mal. Puh, klingt so, als müssten die beiden Turteltauben vielleicht beide mal einen Gang zurückschalten! Und dann einen gemeinsamen Mittelweg finden, der beide happy macht …