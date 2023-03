Jennifer Lopez & Ben Affleck: Traurige Baby-Beichte! Es bricht ihr das Herz

Doch die Zeit drängt, selbst La Lopez wird schließlich nicht jünger. Und mit über 50 noch schwanger zu werden, ist eben auch für einen Weltstar nahezu unmöglich – den Regeln der Fruchtbarkeit sind Geld und Ruhm schließlich egal! Zumal J.Lo damit schon früher Probleme hatte: "Als ich damals schwanger werden wollte, hat das drei Jahre gedauert", gab sie mal zu. "Du willst es so sehr. Du fängst an, ständig darüber nachzudenken, aber es passiert einfach nicht." Ob Jennifer jetzt wieder ganz ähnliche Gefühle quälen? Dann wären die Babybauch-Bilder ihres Ex-Gatten wohl alles andere als tröstlich … Denn selbst eine Leihmutter wäre in ihrem Fall keine Lösung, sollten J.Lo und Ben sich biologischen Nachwuchs wünschen: Sie könnte das Baby zwar austragen, die befruchtete Eizelle müssten allerdings Ben und Jennifer selbst beisteuern – und genau das dürfte in J.Los Alter kaum noch möglich sein. Da bleibt den beiden wohl nur, sich an ihrer bereits vorhandenen Patchwork-Familie zu erfreuen. Und mal ehrlich, ruhige Nächte und störungsfreie Zeit zu zweit sind ja auch nicht das Schlechteste…